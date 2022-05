Tuttosport sull'attacco rossonero: "Il rebus delle punte di riserva"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione in attacco del Milan, specialmente per quanto riguarda le seconde linee. Il titolo recita: "Il rebus delle punte di riserva". Con Giroud sicuro del posto, Ibra fermo ai box e Origi prossimo all'arrivo, c'è da definire il destino di chi ha ricoperto il ruolo di punta di riserva in questi mesi. Da capire dunque le situazioni legate ad Ante Rebic, che volendo può essere anche ceduto, Marko Lazetic, che va verso il prestito, e Lorenzo Colombo, che rientrerà dal prestito alla Spal.