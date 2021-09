Tuttosport sull'emergenza infortuni: "Milan, muscoli di seta"

In merito all'emergenza infortuni in casa rossonera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Milan, muscoli di seta". L'infermeria milanista è già piena dopo appena quattro giornate di campionato: sono infatti fermi ai box Calabria, Kjaer e Krunic pe problemi muscolari, Ibra per una tendinopatia, Giroud per un problema alla schiena, Bakayoko per un trauma, mentre Messias sta ultimando la sua preparazione fisica.