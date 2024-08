Tuttosport sulla rivelazione dell'estate: "Torriani in volo: il posto di Sportiello (per ora) è suo"

vedi letture

La più grande rivelazione rossonera di questo precampionato si chiama Lorenzo Torriani. Il portiere classe 2005 del Milan in un misto di coincidenze e bravura personale ha fatto breccia nel cuore di Fonseca e in quello dei tifosi rossoneri, giocando tre partite perfette negli Stati Uniti contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. E adesso, con Sportiello fuori 2-3 mesi, le strategie sul mercato del club di via Aldo Rossi potrebbero anche subire qualche cambiamento.

Scrive Tuttosport questa mattina: "Torriani in volo: il posto di Sportiello (per ora) è suo". Il giovane portiere ha saputo sfruttare l'assenza sfortunata di Sportiello e quella programmata (ferie) di Maignan. Ieri il Milan Futuro ha esordito in Coppa Italia Serie C e Torriani è rimasto con la prima squadra: un segno inequivocabile di quanto al Milan credono nel 2005. Ci credono tanto che la pista per Scuffet, soluzione pensata in extremis per sostituire Sportiello, si è di colpo raffreddata. Per i prossimi 2-3 mesi potrebbe essere un classe 2005 il secondo portiere del Diavolo.