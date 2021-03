Tuttosport sullo scudetto: "Milan, ecco perchè devi crederci"

In merito alla volata scudetto, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Milan, ecco perchè devi crederci". Il noto quotidiano riporta tre motivi per cui i rossoneri devono credere di poter superare ancora l'Inter che resta comunque favorita: il ritorno in campo di Ibrahimovic, il recupero di alcuni giocatori importanti come Calhanoglu e Bennacer e il fatto di non avere pressioni e di poter giocare con la mente sgombra.