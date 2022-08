Tuttosport titola così: "Bennacer è pronto a prendersi il Milan"

MilanNews.it

Questa mattina Tuttosport ha dedicato un primo piano al protagonista assoluto della gara di Bergamo contro l'Atalanta, Ismael Bennacer. Il titolo recita: "Bennacer è pronto a prendersi il Milan". Il centrocampista algerino è salito in cattedra nelle prime due gare e specialmente contro la squadra di Gasperini dove ha trovato anche il gol. Non solo dovrà non far rimpiangere Franck Kessie ma ha dovuto reggere la mediana anche senza Tonali (vedi Udinese) o con un Sandro ancora a mezzo servizio (vedi Atalanta). Pioli lo ha caricato a inizio raduno, indicandolo come possibile uomo chiave dei rossoneri in quest stagione. La risposta di Isma, almeno in queste prime settimane, è convincente.