Tuttosport titola così questa mattina: "Camarda lancia l'under 19"

Francesco Camarda grande protagonista anche con la maglia della Nazionale under 19. Il baby talento rossonero con un gol ha messo in discesa dopo quattro minuti la gara di qualificazione europea contro la Bosnia, vinta dagli Azzurrini di Bollini per 3-0 grazie alla successiva doppietta del capitano e giocatore della Roma Mannini. Per il classe 2008 la possibilità di giocare 65 minuti da titolare prima di essere rilevato dal compagno di club Diego Sia. Titolari anche altri due milanisti: Vittorio Magni che ha centrato il secondo assist in altrettante gare ed Emanuele Sala. Nel finale spazio (poco) anche per Mattia Liberali. Tuttosport, allora, questa mattina titola così: "Camarda lancia l'Under 19".

IL TABELLINO

ITALIA U19 - BOSNIA ERZEGOVINA U19 3-0

RETI: 4' Camarda, 11' e 26' Mannini.

ITALIA U19 (4-3-3): Martinelli; Magni (88' De Pieri), Leoni, Natali, Cocchi; Mannini (87' Liberali), Sala, Riccio; Fini (69' Fortini), Camarda (66' Sia), Ekhator (88' Mendicino). A disp. Marin, Pagnucco, Plaia, Romano. All. Bollini.

BOSNIA ERZEGOVINA U19 (4-3-1-2): Mehjic; Muharemovic, Karacic, Taraba, Garcevic (60' Garcevic); Gojak (82' Pajic), Beganovic (66' Ibrisinovic), Sabic (46' Terzic); Djajic (46' Djajic); Markocevic, Alajbegovic. A disp. Lemable, Omerovic, Redzic, Rizvic.