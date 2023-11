Tuttosport titola: "Crollo Milan, Pioli ora rischia"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Crollo Milan, Pioli ora rischia". Pesante sconfitta ieri sera del Diavolo contro il Borussia Dortmund a San Siro davanti a Cardinale, Ibrahimovic e Sinner. Ora le chance di qualificazione agli ottavi sono minime: i rossoneri dovranno vincere a Newcastle e sperare che i tedeschi, già certi del passaggio del turno, battano il PSG in Germania. Oltre alla sconfitta, pesa l'ennesimo infortunio stagionale, stavolta a fermarsi è Malick Thiaw per un problema muscolare.

Ora anche la panchina di Stefano Pioli inizia a traballare un po'. Decisioni imminenti non sembrano essere in programma, ma l'inizio di stagione è stato piuttosto deludente e prima di Natale il Milan rischia di essere fuori dalla Champions League e troppo lontano dalla vetta della classifica in campionato. Serve un immediato cambio di marcia, anche se con così tanti infortuni è tutt'altro che semplice.