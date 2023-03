Tuttosport titola: "E De Ketelaere insegue un gol per uscire dalla crisi"

L'edizione di Tuttosport di questa mattina approfondisce il tema Charles De Ketelaere che ancora fatica a sbocciare in questa sua prima stagione al Milan, iniziata da predestinato. Il titolo del quotidiano piemontese recita: "E De Ketelaere insegue un gol per uscire dalla crisi".

Il belga è come se fosse entrato in un tunnel nella gara di ottobre contro il Monza, partita in cui si mangiò un gol: da quel momento non si sono visti neanche i lampi che avevano caratterizzato i primi due mesi in rossonero del giovane belga. L'impressione, da tempo ormai, è che basti la rete a far sbloccare Charles o comunque a fargli ritrovare un po' di fiducia che al momento sembra essersi smarrita.