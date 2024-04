Tuttosport titola: "I tifosi sognano Conte, al Milan piace Conceiçao"

Con la stagione andata virtualmente in archivio e il ciclo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera destinato a chiudersi, il Milan ora si concentra sulla ricerca del nuovo allenatore che sarà cruciale per impostare poi anche le strategie di mercato da seguire nel corso della prossima estate. Sono stati fatti tanti nomi, sia dagli addetti ai lavori che dai tifosi che hanno i loro sogni. Per questa ragione oggi Tuttosport, parlando del casting per il nuovo allenatore rossonero, titola così: "I tifosi sognano Conte, al Milan piace Conceiçao".

Nell'occchiello prima viene scritto della gestione Pioli: "Il derby perso è stato l'ultimo atto di una storia - quella tra Pioli e il Milan - che si sapeva già finita". Poi viene depennato dalla lista uno dei candidati più forti delle ultime ore: "Sfuma l'opzione Lopetegui, anche perché non scaldava il cuore del popolo rossonero". Quindi nel sottotitolo viene aggiunto su Conceiçao: "Ha fatto bene con il Porto, ha esperienza internazionale e leadership caratteriale. Resta sempre valido il nome di Van Bommel: utilizza il 4-3-3, ideale per l'attuale rosa del Milan". Come detto, però, il sogno proibito dei tifosi è Antonio Conte: i piani della dirigenza rossonera, però, sembrano essere altri.