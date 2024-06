Tuttosport titola: "Ibra e il modello Ajax. Non c'è solo Zirkzee"

Nel corso della lunghissima conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, giovedì a Milanello, uno dei temi è stato chiaramente quello relativo a Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e primo obiettivo del Milan come erede di Olivier Giroud. Parlando dell'olandese, Ibra ha fatto riferimento al vivaio dell'Ajax, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio in Olanda, guarda caso la stessa terra di Zirkzee. In generale tra i temi ricorrenti della conferenza c'è stato quello dei giovani e dell'under 23.

Scrive Tuttosport questa mattina: "Ibra e il modelllo Ajax. Non c'è solo Zirkzee". L'esempio non si prende solo per la stessa nazionalità di provenienza tra la squadra dei Lancieri e il numero 9 del Bologna. Ibra ha parlato tanto dell'under 23 dove ha deciso di mettere come direttore sportivo una sua conoscenza, l'americano Jovan Kirovski che è già al lavoro. Continua nel sottotitolo il quotidiano: "L'impegno per la under 23 e la necessità di produrre più giocatori da prima squadra i suoi obiettivi". Lo svedese ha fatto chiaramente capire che il vivaio rossonero dev'essere una fucina e un aiuto per la prima squadra, sviluppando nuovi talenti che possano fare agilmente il salto nei grandi. Anche a questo serve la seconda squadra in Serie C.