Tuttosport titola: "Kjaer, sospiro di sollievo. Ma rimane l'allerta difesa"

Ci sono stati momenti di apprensione in casa rossonera sabato sera quando Simon Kjaer ha lasciato il campo nel corso dell'amichevole tra Danimarca e Svizzera, a Copenhagen. Il centrale rossonero ha accusato un fastidio muscolare e ha chiesto subito il cambio per poi tranquillizzare tutti nel post partita: "Spero che non sia così grave. Ho sentito un po' di fastidio e volevo solo andare sul sicuro. Siamo a stagione inoltrata, quindi cerchiamo anche di pensare un po' avanti e preferiamo non correre rischi. Non mi aspetto che sia assolutamente qualcosa di brutto". Ed effettivamente le notizie arrivate ieri dalla Danimarca hanno confermato le sensazioni positive di Kjaer.

Questa mattina Tuttosport titola quanto riportato anche da MilanNews.it nel pomeriggio di ieri: "Kjaer, sospiro di sollievo". Il danese si è sottoposto ad esami strumentali nel ritiro della sua nazionale e sono state escluse lesioni di alcun tipo. Per questa ragione il capitano è rimasto con la sua nazionale ed è da capire se giocherà domani nell'amichevole contro le Far Oer. Intanto Tuttosport completa il titolo: "Ma rimane l'allerta difesa". Infatti nell'ultima gara di campionato si è fermato Pierre Kalulu, nuovamente, e contro la Roma, nell'andata dei quarti di Europa League, non ci sarà Tomori squalificato. Per tale ragione è decisivo che tutti gli altri stiano bene.