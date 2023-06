Tuttosport titola: "Ma Ibra non molla: sogna Euro 2024"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

I prossimi giorni saranno decisivi anche per Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese non sarà della partita domani sera contro il Verona e i dubbi sul suo futuro rimangono molti, così come gli interrogativi. Non si sa ancora cosa ne sarà del rapporto Milan-Ibra, anche se l'addio sembra probabile, ma l'ultraquarantenne attaccante rossonero non avrebbe intenzione di smettere e sogna l'Europeo con la Svezia nel 2024. Per questo Tuttosport questa mattina titola: "Ma Ibra non molla: sogna Euro 2024".