Tuttosport titola: "Milan più nero che rosso"

"Milan più nero che rosso", mai titolo fu più azzeccato. Il quotidiano Tuttosport pone l'accento sul momento dei rossoneri, in piena emergenza dopo gli stop di Maignan e Theo Hernandez (e non solo). Il terzino è risultato positivo al Covid e salterà almeno tre partite: "Fatale - scrive il giornale torinese - la sua presenza nella Nazionale francese dove anche lo juventino Rabiot è stato contagiato". Pioli dovrà fare a meno - e per molto più tempo - anche del portiere Maignan, il quale "ritornerà solo per la Befana", quindi nel gennaio 2022.