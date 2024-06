Tuttosport titola: "Milan-Zirkzee. Le alternative non scaldano"

Il Milan è convinto di Joshua Zirkzee. Il problema, al momento, per il club rossonero è che la trattativa è giunta a una fase di stallo: non con il giocatore che non disdegna un trasferimento in rossonero e sotto l'ala protettiva dell'idolo Zlatan Ibrahimovic, ma con l'agente Kia Joorabchian per via della richiesta di almeno 15 milioni di commissioni. Finchè non si trova una quadra o una soluzione in tal senso, difficilmente si potrà sbloccare il passaggio dell'olandese al Milan. E nel frattempo bisogna stare attenti a eventuali inserimenti.

Intanto questa mattina Tuttosport titola in merito: "Milan-Zirkzee. Le alternative non scaldano". Nel sottotitolo il messaggio è chiarissimo: "Offerti Dovbyk, Demirovic e lo svincolato Depay: ma il club pensa soltanto al rossoblù". E poi ancora viene aggiunto sulla punta del Bologna: "Il club è pronto a pagare il 1° luglio i 40 milioni di clausola rescissoria, ballano sempre i 15 legati alla commissione: una cifra considerata immorale". Facendo due conti, le commissioni equivalgono al 37% del costo totale del cartellino: troppo per il club di via Aldo Rossi...