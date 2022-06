Tuttosport titola: "Non solo caccia ai soci. Cardinale, c'è il mercato"

© foto di AC Milan

L'edizione odierna di Tuttosport uscita in edicola ha parlato dei piani di Gerry Cardinale il futuro proprietario del Milan. Il quotidiano ha titolato così: "Non solo caccia ai soci. Cardinale, c'è il mercato. Se ci sei batti un colpo". Il fondatore di RedBird si trova negli Usa e starebbe cercando nuovi partner economici per il suo progetto-Milan e per abbassare il vendor loan di Elliott. Ma allo stesso tempo è necessario investire e muoversi sul mercato, con il raduno del 4 luglio che si avvicina sempre di più: la proprietà della famiglia Singer è ancora al comando ma si sta limitando alla normale amministrazione, considerando che a breve non avrà più la quota di maggioranza del club rossonero.