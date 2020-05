Tuttosport titola: "Nuovo stadio? Per Sala è ok"

Tra il Comune di Milano e le due società - Milan e Inter - prosegue il disgelo sul progetto del nuovo stadio. Lo scrive il quotidiano Tuttosport dopo le ultime dichiarazioni del sindaco Sala: “L'idea che i club hanno attualmente presentato non mi dispiace, perché lascia molto verde, perché San Siro in qualche modo rimane e perché apre a molti sport, tra l'altro con un progetto di gratuità”. Decisivi, dunque, i nuovi progetti, presentati da Inter e Milan per riqualificare l’attuale Meazza, come chiedeva Palazzo Marino. Ora Sala dovrà cercare di compattare una maggioranza ampia in Coniglio comunale intorno al nuovo San Siro.