Tuttosport titola: "Pioli e Messina: «Vincere in questa città è qualcosa di speciale»"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport riporta le parole che Stefano Pioli ha pronunciato ieri durante l'evento "House of BMW" a cui ha partecipato insieme all'altro Campione d'Italia milanese, Ettore Messina coach dell'Olimpia Milano. Il titolo recita: "Pioli e Messina amici di Scudetto. «Vincere in questa città è qualcosa di speciale»". Il tecnico rossonero ha in particolare elogiato i tifosi per il supporto durante la stagione "sono stati fantastici" e ha anche indicato alcuni degli stimoli che hanno motivato la squadra lungo il percorso: "A Milanello, lungo le pareti della club house, ci sono appese le foto delle grandi vittorie e dei grandi giocatori del passato. Per noi è stato uno stimolo vederle ogni giorno e per puntare a vincere. Abbiamo voluto fortemente arrivare su quelle pareti. È stata una grande motivazione".