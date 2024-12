Tuttosport titola: "Pulisic, che guaio! Il Milan ai piedi di Leao"

Brutte notizie per il Milan nella giornata di ieri. I rossoneri hanno perso il loro giocatore migliore in questo inizio di stagione, Christian Pulisic, almeno fino a Natale a causa di un problema muscolare al soleo del polpaccio. Ieri il calciatore americano ha svolto gli esami strumentali ed è stata evidenziata la lesione che lo terrà fuori sicuramente domani con la Stella Rossa e domenica contro il Genoa. A rischio anche le partite che chiuderanno il 2024 contro il Verona e la Roma ma soprattutto la Supercoppa Italiana.

Intanto il Tuttosport questa mattina scrive in merito all'infortunio: "Pulisic, che guaio!". Si pensa già a chi dovrà farne le veci: "Il Milan ai piedi di Leao". Nell'occhiello si legge: "Rognosa lesione al polpaccio per l'americano, che rischia di saltare anche la Supercoppa". Quindi nel sottotitolo: "Senza il suo uomo migliore, Fonseca si augura che la recente crescita del portoghese segni il suo ritorno ai massimi livelli". Si legge che nonostante sia a rischio anche la partecipazione in Arabia per il primo trofeo in palio di questa stagione, Pulisic si augura di tornare per la Roma a fine mese.