Tuttosport titola: "Pulisic pure minacciato di morte!"

vedi letture

Non si placano le polemiche dopo Lazio-Milan e purtroppo nemmeno il delirio sui social. "Pulisic pure minacciato di morte!" è il titolo di questa mattina di Tuttosport che spiega che l'attaccante rossonero ha ricevuto insulti e anche minacce di morte da parte di alcuni tifosi della Lazio che lo accusano di essere stato antisportivo in occasione del secondo giallo a Pellegrini. L'arbitro Di Bello non ha fermato il gioco e giustamente il giocatore americano è andato avanti a giocare.

Nella giornata di ieri, Pulisic ha ricevuto invece l'affetto di tutto il popolo rossonero e anche del club di via Aldo Rossi: "Al tuo fianco, Christian Pulisic" ha scritto il Milan su X. Poco dopo, è arrivato un messaggio sui social anche dell'ex Chelsea: "Nient’altro che amore per questa squadra e per tutta la famiglia rossonera".