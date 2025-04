Tuttosport titola: "Riecco Gimenez, ma quale sarà?"

vedi letture

"Riecco Gimenez, ma quale sarà?": titola così questa mattina Tuttosport che riferisce che, dopo gli allenamenti individuali degli ultimi giorni, Santiago Gimenez dovrebbe tornare oggi e domani a lavorare insieme al resto del gruppo rossonero. Se sarà così ci sarà anche lui nella lista dei convocati di Sergio Conceiçao per la sfida di domenica sera contro l'Atalanta, anche se ovviamente partirà dalla panchina (al centro dell'attacco milanista ci sarà uno tra Tammy Abraham e Luka Jovic).

Il messicano non sta attraversando un periodo facile visto che non va in gol da febbraio, vale dire dalla gara contro il Verona a San Siro. Dopo quel match, zero reti segnate e prestazioni deludenti che gli hanno fatto perdere il posto da titolare. In questo finale di stagione, il Milan ha bisogno dei suoi gol e per questo spera di riavere il prima possibile il vero Gimenez.