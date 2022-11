Tuttosport titola su Theo: "Vuole la Coppa per poterla dedicare al fratello"

MilanNews.it

Tuttosport oggi in edicola si concentra sulla famiglia Hernandez che sta vivendo un momento chiaroscuro. Theo ha esordito in un Mondiale, tra i protagonisti assoluti della vittoria della Francia sull'Australia, ma ha sostituito il fratello Lucas che è uscito per la rottura del crociato. Il titolo recita: "Theo vuole la Coppa per poterla dedicare al fratello Lucas". Il laterale del Bayern Monaco dovrà stare ai box per i prossimi sei mesi e in Nazionale il suo posto, come nella prima partita, sarà preso dal giocatore rossonero. Theo ha dedicato al fratello anche un post sui social.