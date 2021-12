Tuttosport - Torino, i tifosi granata sono pazzi di Pobega e chiedono a Cairo di trattare con il Milan

Come riportato da Tuttosport, i tifosi del Torino sono pazzi per Tommaso Pobega, centrocampista in prestito alla squadra granata ma di proprietà del Milan. Dopo aver iniziato la stagione in rossonero, la dirigenza di Casa Milan ha deciso di mandarlo a maturare al Torino, e nella squadra di Ivan Juric si è imposto come titolare collezionando anche 4 gol nelle 15 presenze stagionali fin qui in Serie A. L’intesa con il tecnico croato, l’amore del giocatore per la città di Torino e le prospettive future, potrebbero cambiare le carte in tavolo. I tifosi granata hanno lanciato già diversi appelli ad Urbano Cairo, chiedendo al Presidente di trattare con il Milan per trattenere Pobega al Torino. Sullo sfondo e nelle idee del giocatore infine c’è la Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini, con il sogno Qatar 2022 che rimane vivo qualora l’Italia superasse gli spareggi di marzo.