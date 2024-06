Tuttosport - Un Milan con le valigie: da Saelemaekers a Maldini, tanti possono salutare

Se non sarà una rivoluzione poco ci mancherà. Il Milan è intenzionato a rinnovare molto l'organico in vista della prossima stagione. Un taglio netto al passato vista la spedizione con Stefano Pioli e l'arrivo in panchina di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese nei giorni scorsi ha incontrato Rafael Leao, segno che l'intenzione ovviamente è ripartire dalla stella più luminosa per poi correre i giusti correttivi alla rosa che dovrà affrontare la prossima stagione. L'obiettivo resta quello di primeggiare in classifica e chissà tentare l'affondo verso la seconda stella.

Tre hanno già salutato

Prima di acquistare però occorre cedere. Già in queste prime settimane di lavoro hanno salutato Milanello tre giocatori. Si tratta di De Ketelaere, Krunic e Messias che sono passati a titolo definitivo il primo all'Atalanta, il secondo al Fenerbahce e il terzo invece al Genoa. Ovviamente la società non dovrà fermarsi qua ma dovrà sfoltire ancora l'organico per poter poi investire con nuovi innesti.

Tanti in partenza

Sono diversi i giocatori che potrebbero salutare e che, fra ammortamenti e ingaggi lordi, pesano sulle casse rossonere per 17 milioni di euro. Si tratta di Vasquez, Pellegrino, Ballo-Touré, Saelemaekers, Origi, Romero, Daniel Maldini, Chaka Traorè, Nasti e Colombo. Praticamente un'intera formazione sul piede di partenza.