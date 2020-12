Tuttosport - Verso Milan-Lazio: le opzioni di Pioli in caso di forfait di Rebic e Tonali

In casa rossonera tutti sperano di riuscire a recuperare sia Ante Rebic che Sandro Tonali per il match di questa sera contro la Lazio, altrimenti Stefano Pioli sarebbe costretto a trovare qualche soluzione fantasiosa per sopperire anche alle loro assenze. L'edizione odierna di Tuttosport riporta stamattina le varie opzioni: lo scenario peggiore è che non siano entrambi a disposizione e in questo caso in mezzo al campo insieme a Krunic dovrà essere adattato uno tra Calabria e Calhanoglu. Con l'arretramento del turco, dietro alla prima punta Leao giocherebbero Saelemaekers, Diaz e uno tra Castillejo e Hauge, mentre se a centrocampo dovesse esserci il terzino allora in difesa a destra spazio a Dalot dal primo minuto. Se Tonali sta bene giocherà sicuramente in mezzo al campo, per quanto riguarda invece Rebic, se dovesse recuperare, toccherà a Pioli decidere se schierarlo dall'inizio a sinistra o buttarlo dentro a gara in corso.