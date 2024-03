Tuttosport - Verso Verona-Milan: due ballottaggi in difesa, Pioli cambia il centrocampo rispetto a Praga

In vista della sfida di questo pomeriggio al Bentegodi contro il Verona, Stefano Pioli ha due dubbi di formazione in difesa dove gli unici sicuri di una maglia da titolare sono Fikayo Tomori in mezzo e Theo Hernandez a sinistra. A destra c'è un ballottaggio aperto tra Davide Calabria e Alessandro Florenzi, con quest'ultimo che torna a disposizione dopo aver saltato l'ultimo match di Europa League per squalifica. Per quanto riguarda il compagno di reparto di Tomori al centro della retroguardia rossonera, a giocarsi un posto dal primo minuto ci sono Malick Thiaw e Matteo Gabbia.

Rispetto alla trasferta europea a Praga, Pioli cambierà invece entrambi i centrocampisti: fuori Yunus Musah e Yacine Adli e dentro Tijjani e Ismael Bennacer, i quali dovranno cucire il gioco alle spalle del trio di trequartisti intoccabile, in questo momento della stagione, composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Lo riferisce Tuttosport.