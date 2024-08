Ultimo giorno di mercato, il QS in apertura: "Il Milan vuole solo Abraham"

La necessità di fare un altro attaccante, dopo le disfatte contro Torino e Parma, ha portato il Milan a riallacciare i rapporti con la Roma per Tammy Abraham, richiesta esplicita di Paulo Fonseca per questo calciomercato. A confermarlo in apertura nel suo taglio basso questa mattina il QS, che ha infatti titolato: "Il Milan vuole solo Abraham".

Con pazienza il Diavolo è riuscito ad accontentare sè stesso ma soprattutto il suo allenatore, visto che l'inglese sarà presto un nuovo attaccante della formazione rossonera. Alla fine, a differenza di quanto si era raccontato all'inizio, Abraham si trasferirà al Milan sempre nello scambio con Alexis Saelemaekers, ma non a titolo definitivo bensì in prestito. L'operazione, dopo una critica fase di stallo, si è infatti chiusa con uno scambio di prestiti, con l'ex Chelsea atteso a Milano questa mattina per svolgere le visite mediche con il club rossonero (CLICCA QUI).