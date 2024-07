Un'altra punta per il Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Con la settimana che viene il Milan spera di chiudere la trattativa per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo oggi alle 21 si gioca la finale di Euro 2024 contro l'Inghilterra, da capitano delle Furie Rosse. Nelle prossime ore, poi, dovrebbe accettare la corte del club rossonero che lo ha individuato come nuovo numero 9 dopo che la trattativa per Zirkzee è sfumata. La punta dell'Atletico Madrid, però, non sarà l'unico attaccante che la dirigenza rossonera proverà a mettere a disposizione di Fonseca. Ed è proprio questo il tema di oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, pubblicati stamattina in edicola.

Il nome caldo è quello di Niclas Fullkrug. Il Corriere dello Sport in taglio laterale titola così: "Fullkrug e il Milan: contatto. Fonseca aspetta due punte: Morata e il tedesco". Anche il QS si interessa del tema centravanti e scrive: "Milan vicino a Morata, ma è caccia a un'altra punta". La Gazzetta dello Sport invece si preoccupa dalla difesa, tra nuovi arrivi e tentativi importanti di rinnovo. Scrive la rosea: "Milan, i muscoli di Pavlovic e il super rinnovo di Theo". Non parla del Milan il Tuttosport nella sua apertura.