Vanno valutati per l'Europa League. Tuttosport: "Riecco Comotto, Zeroli e Camarda"

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In un Milan da rifondare e rinforzare, talenti come Camarda, Zeroli e Comotto vanno valutati in vista dell'Europa League.

Oltre a ripartire da un organigramma totalmente nuovo, in estate il Milan dovrà anche pensare di puntellare e rinforzare la rosa, che vedrà giocatori come Luka Modric e Rafael Leao, tra gli altri, lasciare Milano. Sostituirli non sarà semplice, ma il nuovo allenatore, con direttore tecnico e sportivo, farà le dovute valutazioni per creare una rosa credibile ma soprattutto competitiva, sfruttando anche tutti quei calciatori che torneranno dai rispettivi prestiti.

3 nomi in particolare interessano dalle parti di Milanello, con Tuttosport che questa mattina ha titolato "Riecco Comotto, Zeroli e Camarda", tre ragazzi cresciuti tantissimo nel corso delle loro esperienze tra Serie B ed A. Da capire dunque se saranno pronti, non solo per il Milan, ma anche per l'Europa.