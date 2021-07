Verso Belgio-Italia di stasera, il CorSport in prima pagina: "Noi con voi"

"Noi con voi" è il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, in riferimento alla gara dell'Italia di questa sera contro il Belgio. Federico Chiesa, eroe degli ottavi, dovrebbe prendere il posto di Berardi, mentre in difesa il ballottaggio è tra Chiellini e Acerbi. Il pericolo numero uno si chiama Romelu Lukaku: l'interista è in forma come mai prima. De Bruyne e Hazard convocati ma difficilmente prenderanno parte alla gara.