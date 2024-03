Verso l'Europa League. Gazzetta: "Leao e i titolarissimi per chiudere subito i conti con lo Slavia"

Dopo il successo per 1-0 in casa della Lazio in campionato, per il Milan è tornato il momento di pensare all'Europa League e all'andata degli ottavi contro lo Slavia Praga in programma giovedì a San Siro. "Leao e i titolarissimi per chiudere subito i conti con lo Slavia" è il titolo di questa mattina della Gazzetta dello Sport che spiega che Stefano Pioli metterà in campo la sua formazione migliore per provare a chiudere già il discorso qualificazione.

L'undici titolare sarà lo stesso di Roma con una sola novità: in difesa, infatti, non ci dovrebbe essere Kjaer al fianco di Gabbia, ma Thiaw. Sulle corsie laterali, spazio a Florenzi (che poi sarà squalificato domenica a Empoli) e Theo Hernandenz, mentre in mezzo al campo dovrebbero essere confermati Adli e Bennacer. In avanti ci saranno i "soliti quattro", vale a dire Pulisic, Loftus-Cheek e Leao (anche lui sarò poi squalificato in Serie A) alle spalle di Giroud.