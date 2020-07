Verso la Juve, Tuttosport: "Sì, il Milan ci crede"

In vista del match di domani sera contro la Juventus, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Sì, il Milan ci crede". In Serie A, i rossoneri non battono i bianconeri dal 2016, ma questa volta hanno diversi motivi per sperare in un nuovo successo: la consapevolezza di non essere mai stati inferiori nelle tre gare disputate in questa stagione, la voglia di vincere di Ibra e l'ottimo stato di forma di Rebic.