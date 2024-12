Verso Milan-Sassuolo, Tuttosport: "Berardi e quel feeling con San Siro. Il Diavolo è la sua vittima preferita"

In vista di Milan-Sassuolo di domani sera, sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia, Tuttosport titola così stamattina: "Berardi e quel feeling con San Siro. Il Diavolo è la sua vittima preferita". Il Milan è la squadra contro cui Berardi ha segnato più gol in carriera, ben 11, di cui cui tre a San Siro, cioè lo stadio in cui si giocherà la partita di domani.

Non è un mistero che nelle scorse stagioni, l'attaccante esterno neroverde sia stato nel mirino del club di via Aldo Rossi. Sempre secondo Tuttosport "se Paolo Maldini fosse rimasto alla guida dell’area tecnica nell’estate 2023, probabilmente avrebbe investito su di lui visto che Berardi era la prima scelta di Pioli per rinforzare la fascia destra offensiva. Invece Maldini fu mandato via e il Milan, per rimpiazzare Messias e Saelemaekers, decise di investire su Pulisic e Chukwueze".