Verso Milan-Toro, Corriere della Sera: "La chance di Tonali"

Il Corriere della Sera, in vista del match di Coppa Italia con il Torino, pone l’accento su Tonali, il quale - si legge - avrà un’altra "preziosa chance" per mettere in mostra il suo talento. "Fin qui non ha ancora convinto fino in fondo", sottolinea il noto quotidiano, ma contro il Toro in campionato "ha fatto vedere a tratti quella regia brillantissima che aveva stregato mezza Europa". Il Milan crede molto nelle potenzialità di Tobali, ma Pioli pretende da lui "più personalità, più rapidità, più intraprendenza. I colpi ci sono, la testa anche: ora sta a lui uscire dall’ombra".