Verso Salernitana-Milan, Gazzetta: "Giroud davanti, rientra Kessie. Per Ibra serve altro tempo"

In vista del match di domani del Milan contro la Salernitana, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Giroud davanti, rientra Kessie. Per Ibra serve altro tempo". Anche all'Arechi di Salerno, sarà il francese a guidare l'attacco rossonero, visto che Ibrahimovic è ancora ai box in quanto non ha ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille (al momento non ci sono certezze sulla data del suo rientro in campo). In mezzo al campo Kessie dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, con lui ci sarà l'ormai intoccabile Tonali.