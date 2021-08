Verso Sampdoria-Milan: Pioli riparte dal 4-2-3-1

Il Milan, che lunedì sera affronterà la Sampdoria in trasferta, vuole partire forte. Per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, è meglio non abbandonare le proprie certezze. A cominciare dal modulo, che cambierà quando sarà il momento, ovvero con la squadra al completo. Pioli ripartirà dal 4-2-3-1, con Saelemaekers, Diaz e Leao (in vantaggio su Rebic) alle spalle di Giroud.