Vittoria voluta e sofferta. La Gazzetta: "È un Milan di ferro. Anche senza Leao"

Dopo le tante critiche che sono state rivolte alla squadra nell'immediato post partita di Firenze, il Milan non poteva rispondere in nessun altro modo se non con la vittoria. E se valutiamo come questa è arrivata al termine dei 90 minuti contro l'Udinese, non si può fare altro che fermarsi e rendersi conto che questa squadra è forte, soprattutto se approccia le partite con quest'atteggiamento e voglia di vincere.

Battendo l'Udinese in inferiorità numerica, il Milan ha dato un segnale importante, soprattutto allo stesso Fonseca, che voleva delle risposte dalla sua squadra dopo le ultime settimane. Le ha ricevute, eccome, soprattutto se consideriamo il fatto che la stella di questa rosa, Rafael Leao, è rimasta in panchina per tutti e 90 i minuti.

Ed è proprio su questo che stamattina ha giocato La Gazzetta dello Sport, dando adito ovviamente anche alle scelte (giuste a questo punto) dell'allenatore portoghese, titolando: "È un Milan di ferro. Anche senza Leao".