Vos a centrocampo, la Gazzetta: "I rossoneri insistono"

Nonostante l'arrivo di Fofana, il centrocampo del Milan non sarebbe ancora del tutto definito. La tripla uscita in mediana, con Bennacer e Adli oramai fuori dal progetto di Fonseca e Pobega praticamente nuovo giocatore del Bologna, aprono le porte ad un nuovo investimento, che con ogni probabilità non sarà Manu Koné.

La Gazzetta dello Sport parla di Silvano Vos dell'Ajax, classe 2005 che potrebbe tornare utile non solo alla prima squadra ma anche e soprattutto al Milan Futuro di Daniele Bonera. La richiesta iniziale degli olandese è stata di 10 milioni di euro, ma il Milan si è fermato a 6 giocando sulla volontà del giocatore, che come tutti gli altri nel corso di questo calciomercato, starebbe spingendo per vesitre rossonero a partire da questa stagione.