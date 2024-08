Vos è arrivato. Tuttosport: "Cresciuto nel mito di Seedorf"

vedi letture

Silvano Vos ha ufficialmente iniziato la sua avventura al Milan questa mattina dopo essere sbarcato ieri sera in città. Proprio in questi istanti il 2005 olandese sta svolgendo le visite mediche con il Diavolo presso la clinica La Madonnina, per poi nel pomeriggio dirigersi verso il Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva completando la giornata con la firma sul contratto quinquennale che lo legherà al club rossonero.

Quando era piccolo, scrive Tuttosport, "Vos aveva tra i propri idoli calcistici Clarence Seedorf. Quando è stato un po’ più grande i due si sono pure incontrati, con Vos che ha chiesto a Clarence una foto. C’è anche chi si è spinto più in là, disegnando un paragone tra i due, ma Vos, qualche anno fa in un’intervista rilasciata al sito dell’Ajax diceva di sentirsi più simile a Ryan Gravenberch. Quel che è certo è che sono famose le sue doti nel palleggio: a 11 anni ha vinto un trofeo per ragazzi in una gara a chi faceva più palleggi. Vos ne mise a segno 3.178, mandando in visibilio la Johan Crujiff Arena".