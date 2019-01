acmilan - Settore giovanile, i risultati del weekend: poker degli U17

Battere il Napoli al Vismara sarebbe stato fondamentale a prescindere, ma raggiungere la vittoria all'ultimo istante è stato ancora più bello. Ossigeno puro per il Milan Primavera: decisivo il gran gol di Brescianini. Tre punti molto preziosi per non essere più il fanalino di coda del campionato e credere sempre più nella rimonta, continuando a lavorare. Nel prossimo weekend ci sarà da affrontare la difficile trasferta di Roma.

Bene anche gli U17, che proseguono nel periodo positivo e superano la trasferta di Venezia con un netto 4-0. Una gara non semplice da sbloccare, però nella ripresa Colombo (doppietta) e compagni hanno dilagato confermando il terzo posto in classifica. Partita rocambolesca per gli U16, in vantaggio 2-1 dopo i primi 45' ma alla fine beffati 3-4. Un passo falso che li allontana dalla vetta e fa avvicinare le inseguitrici. Da segnalare, comunque, la tripletta di N'Gbesso. Pari da non buttare via per gli U15, in questo caso sempre contro i rossoblu - capolisti del girone B a +3 - è maturato uno 0-0.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI:

MILAN PRIMAVERA: 16° giornata, Milan-Napoli 1-0 (48'st Brescianini)

U17: 3° giornata di ritorno, Venezia-Milan 0-4 (5'st Stanga, 18'st e 27'st Colombo, 41'st Locurto)

U16: 3° giornata di ritorno, Milan-Bologna 3-4 (15', 19' e 24'st N'Gbesso)

U15: 3° giornata di ritorno, Milan-Bologna 0-0

U15 FEMMINILE: 1° giornata di ritorno, Inter-Milan 1-1 (Dal Brun)