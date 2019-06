acmilan - Settore giovanile, il programma di domani: in campo U17 e U15

Prosegue il cammino nei playoff per l'Under 17 e l'Under 15 rossonere. Entrambe le formazioni giovanili sono impegnate nei Quarti di finale playoff e domenica 2 giugno sono attese al Vismara da due partite molto importanti. Andando con ordine, la prima squadra a scendere in campo, alle 10.30, sarà il Milan U15 di Mister Polistina: forti della vittoria per 2-0 all'andata sul Bologna, i rossoneri non dovranno avere cali di tensione per potersi qualificare alle fasi finali per lo scudetto.

Il Milan U17 di Mister Terni, invece, alle 12.00 ospiterà la Roma nella gara d'andata dei Quarti di finale. I rossoneri si presentano al terzo appuntamento dei loro playoff, dopo le vittorie contro Empoli (2-0) e Benevento (2-1). Il ritorno è previsto a Roma il prossimo 9 giugno.

IL PROGRAMMA UFFICIALE:

DOMENICA 2 GIUGNO

U15: Milan-Bologna, ritorno dei Quarti di finale, ore 10.30 - CS Vismara

U17: Milan-Roma, andata dei Quarti di finale, ore 12.00 - CS Vismara