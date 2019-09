acmilan - Settore giovanile, U17, U16 e U15: il tris è servito

Non poteva esserci inizio di campionato migliore per U17, U16 e U15, ovvero buona parte dell'attività agonistica rossonera. Nella prima giornata il Milan ha battuto tre volte il Venezia, in due occasioni in trasferta e in una al Vismara.

Gli U17 di Mister Bellinzaghi hanno ottenuto tre punti con la doppietta di bomber El Hilali (2-0). Gli U16 di Mister Lantignotti, poi, hanno rifilato un netto 5-0 all'avversario: reti di Rossi, Montalbano e Luscietti. Gli U15 di Mister Bertuzzo, invece, dopo aver trionfato nel Memorial Scirea, sono passati 3-2 grazie a un grande primo tempo: in gol Mangiameli, Zeroli e Benedetti.

I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

U17, 1° giornata: Milan-Venezia 2-0 (13' e 36' El Hilali)

U16, 1° giornata: Venezia-Milan 0-5 (28' e 13'st Rossi, 36' e 9'st Montalbano, 19'st Luscietti)

U15, 1° giornata: Venezia-Milan 2-3 (18' Mangiameli, 22' Zeroli, 26' Benedetti)