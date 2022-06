Il presidente del Cork City: "Vedere Heffernan ad un club del blasone del Milan conferma la bontà del nostro lavoro"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della città di Cork, Declan Carey, si è così espresso sulla notizia del passaggio di Cathal Heffernan al Milan dicendo: “Questa è una mossa entusiasmante per Cathal, mentre si imbarca nella fase successiva della sua carriera. Vedere un altro giovane giocatore passare dalla nostra accademia, a un club del blasone del Milan, sottolinea il grande lavoro svolto da Liam Kearney e la sua squadra nella nostra accademia, così come il grande lavoro svolto dai club satelliti, come il Ringmahon Rangers. Vorremmo augurare a Cathal la migliore fortuna per il futuro e staremo tutti a guardare i suoi progressi”.