Milan, si interrompe il percorso delle Under 15 femminile e maschile: i risultati dei playoff

Giornata impegnativa per il settore giovanile rossonero: oggi sono scese in campo le due Under 15, femminile e maschile, entrambe chiamate a rimontare dopo le rispettive sconfitte nella gara d'andata. I ragazzi di Mister Bertuzzo hanno sfidato il Genoa partendo da uno svantaggio di 1-0, mentre le ragazze di Andrea Zatelli dovevano risalire la china dopo il 3-0 dell'andata subito contro la Roma.

L'Under 15 maschile ha perso anche il ritorno: è il Genoa che dopo aver vinto 2-1 approda in finale. Per le ragazze, vittoria per 4-3 che purtroppo non basta a proseguire il percorso in semifinale. Alle 15, in campo l'Under 16 maschile contro la Sampdoria in semifinale.