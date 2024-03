Milan U15, cresce il talento di Luca Menon. Sempre più determinante in campionato

Il Milan Under 15 torna in campo dopo la gara rinviata contro l'Atalanta e lo fa conquistando tre punti fondamentali sul campo del Brescia. La rete decisiva, negli istanti finali del match, di Luca Menon consente ai rossoneri di salire a quota 49, rimanendo "aggrappati" a Verona (con una gara in più) e Atalanta e continuando a insidiare l'Inter, a +1 sulle rivali in classifica.

Il migliore in campo di questa partita è proprio il numero 7, autore di una grande prestazione. È senza dubbio l'uomo più pericoloso della squadra di Bertuzzo, soprattutto nel primo tempo: è sempre dal suo mancino, infatti, che nascono le iniziative più importanti del Diavolo. C'è il suo zampino in entrambi i gol: nel primo è da una conclusione (da lui provata) che Rusu intercetta il pallone e batte a pochi passi Grazioli, in occasione del 2-1 invece è lui a presentarsi (senza sbagliare) davanti al portiere avversario, non proprio esente da colpe in questa situazione.

Applausi meritati, dunque, per il talento rossonero, che insieme a Zangrillo, Angelicchio e Seye sta trascinando quest'anno il Milan verso i primi posti del girone B.