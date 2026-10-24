Milan U17, Parolo: "L’obiettivo è far crescere il gruppo, giocando partite di alto livello"

L'allenatore del Milan Under 17 Marco Parolo ha parlato al sito della FIGC in vista del match di oggi contro l'Hellas Verona

Il Milan Under 17 affronterà oggi alle 12 l'Hellas Verona nella 7^ giornata di campionato. Il tecnico rossonero Marco Parolo ha rilasciato queste parole al sito della FIGC: "Stiamo lavorando bene sotto l’aspetto delle prestazioni di squadra, ma soprattutto ci stiamo concentrando sulla crescita dei ragazzi. Pian piano stiamo recuperando tutta la rosa dei nati nel 2010. La partita di domani (oggi, ndr) è molto difficile, ma siamo pronti. L’obiettivo è far crescere il gruppo, giocando partite di alto livello. Per questo è importante centrare i play-off: raggiungere la fase finale rappresenta un momento particolarmente formativo per la squadra. Sono partito dal basso e ho fatto tanta gavetta. So cosa significa non voler mollare, lavorare sui dettagli e continuare a crescere. Cerco di trasmettere tutto questo ai miei ragazzi”.

Questo il programma di oggi, sabato 24 ottobre, del settore giovanile del Milan:

UNDER 17: 7ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 12.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA MASCHILE: 8ª giornata, Fiorentina-Milan, ore 13.00 - Viola Park

UNDER 11 FEMMINILE: Campionato, Lombardia Uno-Milan, ore 14.00 - C.S. Pozzo

UNDER 13: Campionato, Milan-Torino, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Novara-Milan, ore 16.00 - Novarello Vill.Azzurro

UNDER 12: Campionato, Orione-Milan, ore 16.00 - C.S. Parrocchiale (E.A.)

UNDER 10 FEMMINILE: Campionato, Frog Milano-Milan, ore 16.00 - C.S. Frog

UNDER 9: Campionato, Milan-Siziano Lanterna, ore 16.30 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: Campionato, Milan-AlbinoLeffe, ore 17.00 - PUMA House of Football