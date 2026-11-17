Settore giovanile, i risultati del weekend: U16 e U15 vincono i derby

Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati del weekend delle squadre del Settore Giovanile rossonero

Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati del weekend delle squadre del Settore Giovanile rossonero: "È stato un grande fine settimana per le nostre Under 16 e Under 15 maschili, capaci di cogliere due bei successi esterni nei rispettivi Derby di categoria. Tre punti e clean sheet per entrambe le squadre: quella di Baldo la spunta al terzo minuto di recupero, quella di Cresta con una rete per tempo. Seconda vittoria stagionale per l'Under 15 femminile nel campionato Under 13 maschile, vince anche la Primavera femminile di Bruzzano: domenica prossima lo scontro diretto, seconda contro prima, col Sassuolo nella riedizione della Finale dello scorso maggio.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Parma 4-1 (6', 31' e 45' Strauss; 13'st Lupatini)

UNDER 18: 11ª giornata, Roma-Milan 4-2 (25'st Colombo, 27'st Martini)

UNDER 17: 9ª giornata, Milan-Südtirol 4-4 (7' Esposti; 7'st e 22'st Carbone; 45'st Marasco)

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata (U14 maschile), Inter-Milan 5-0

UNDER 16: 8ª giornata, Inter-Milan 0-1 (48'st Santopolo)

UNDER 15: 8ª giornata, Inter-Milan 0-2 (18' Miglioranza, 28'st Massaro)

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata (U13 maschile), Milan-Desenzano 5-4 (Toma x2; Manuini, Nembri, Petruzzellis)

UNDER 14: 7ª giornata, Como-Milan 2-2 (16' Russo, 18'st Magrassi)

UNDER 13: 6ª giornata, Alcione-Milan 1-2 (Sartori, Campus)

UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, CB Academy-Milan 1-5 (Guardiani x2; Aliprandi, Delia, Fraschini)

UNDER 12: 6ª giornata, FC Milanese-Milan 2-6 (Lombardo x3; Kacaj, Ottaviano, Pinelli)

UNDER 12: Campionato (recupero), Città di Segrate-Milan 1-6 (Canito x2; Caliari, Lala, Lombardo, Pinelli)

UNDER 11: 6ª giornata, Milan-Enotria 5-3 (Grazioli, Donghi, Locatelli, Mineo, Achille)

UNDER 11 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Vigor Milano (maschile) 1-5 (Goncalves)

UNDER 10: 6ª giornata, Milan-Vigor Milano 18-0 (Bof x3, Meroni x3, Soncini x3; Bonfanti x2, Boubhir x2, Pagani x2; Diouf, Tascone, Tonali)

UNDER 10 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Bresso 2-5 (Monaco, Di Giustino)