Settore giovanile, il programma del weekend: oggi alle 13 in campo la Primavera

Settore giovanile, il programma del weekend: oggi alle 13 in campo la PrimaveraMilanNews.it
Oggi alle 11:12Settore Giovanile
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com
Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend del settore giovanile rossonero. La Primavera affronta oggi la Fiorentina

Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend del settore giovanile rossonero: "Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti attende il Settore Giovanile rossonero. In programma un doppio confronto con la Fiorentina: la Primavera maschile, reduce dall'importante successo contro il Cagliari, proverà a ripetersi al Viola Park, mentre l'Under 18 cercherà il riscatto per rilanciarsi in campionato al PUMA House of Football. Impegno casalingo anche per la Primavera femminile e per l'Under 17, entrambe ancora imbattute e attese rispettivamente da Napoli e Hellas Verona, mentre Under 16 e Under 15 affronteranno il Südtirol in trasferta.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 24 OTTOBRE

UNDER 17: 7ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 12.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA MASCHILE: 8ª giornata, Fiorentina-Milan, ore 13.00 - Viola Park

UNDER 11 FEMMINILE: Campionato, Lombardia Uno-Milan, ore 14.00 - C.S. Pozzo

UNDER 13: Campionato, Milan-Torino, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Novara-Milan, ore 16.00 - Novarello Vill.Azzurro

UNDER 12: Campionato, Orione-Milan, ore 16.00 - C.S. Parrocchiale (E.A.)

UNDER 10 FEMMINILE: Campionato, Frog Milano-Milan, ore 16.00 - C.S. Frog

UNDER 9: Campionato, Milan-Siziano Lanterna, ore 16.30 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: Campionato, Milan-AlbinoLeffe, ore 17.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 25 OTTOBRE

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Napoli Women, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: 7ª giornata, Südtirol-Milan, ore 11.00 - Campo TBC

UNDER 18: 8ª giornata, Milan-Fiorentina, ore 12.00 - PUMA House of Football

UNDER 14: Campionato, Milan-Torino, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 7ª giornata, Südtirol-Milan, ore 15.00 - Campo TBC

UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Milan-Rozzano Calcio, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 11: Recupero campionato, Milan-Sesto 2012, ore 15.30 - PUMA House of Football

MARTEDÌ 27 OTTOBRE

UNDER 11: Recupero campionato, Milan-Cimiano, ore 17.45 - PUMA House of Football