Settore giovanile, il programma del weekend: oggi alle 13 in campo la Primavera
Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend del settore giovanile rossonero: "Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti attende il Settore Giovanile rossonero. In programma un doppio confronto con la Fiorentina: la Primavera maschile, reduce dall'importante successo contro il Cagliari, proverà a ripetersi al Viola Park, mentre l'Under 18 cercherà il riscatto per rilanciarsi in campionato al PUMA House of Football. Impegno casalingo anche per la Primavera femminile e per l'Under 17, entrambe ancora imbattute e attese rispettivamente da Napoli e Hellas Verona, mentre Under 16 e Under 15 affronteranno il Südtirol in trasferta.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 24 OTTOBRE
UNDER 17: 7ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 12.00 - PUMA House of Football
PRIMAVERA MASCHILE: 8ª giornata, Fiorentina-Milan, ore 13.00 - Viola Park
UNDER 11 FEMMINILE: Campionato, Lombardia Uno-Milan, ore 14.00 - C.S. Pozzo
UNDER 13: Campionato, Milan-Torino, ore 15.30 - PUMA House of Football
UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Novara-Milan, ore 16.00 - Novarello Vill.Azzurro
UNDER 12: Campionato, Orione-Milan, ore 16.00 - C.S. Parrocchiale (E.A.)
UNDER 10 FEMMINILE: Campionato, Frog Milano-Milan, ore 16.00 - C.S. Frog
UNDER 9: Campionato, Milan-Siziano Lanterna, ore 16.30 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: Campionato, Milan-AlbinoLeffe, ore 17.00 - PUMA House of Football
DOMENICA 25 OTTOBRE
PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Napoli Women, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 15: 7ª giornata, Südtirol-Milan, ore 11.00 - Campo TBC
UNDER 18: 8ª giornata, Milan-Fiorentina, ore 12.00 - PUMA House of Football
UNDER 14: Campionato, Milan-Torino, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 7ª giornata, Südtirol-Milan, ore 15.00 - Campo TBC
UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Milan-Rozzano Calcio, ore 15.30 - PUMA House of Football
UNDER 11: Recupero campionato, Milan-Sesto 2012, ore 15.30 - PUMA House of Football
MARTEDÌ 27 OTTOBRE
UNDER 11: Recupero campionato, Milan-Cimiano, ore 17.45 - PUMA House of Football
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