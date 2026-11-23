Settore Giovanile, i risultati del weekend: bel momento per le under rossonere
Dopo settimane ricche di vittorie nei derby di ogni categoria, il Settore Giovanile rossonero chiude un altro weekend lungo con un solo piccolo passaggio a vuoto: l’U18 di mister Antonelli ha perso in extremis il suo match contro il Cagliari, dopo una due giorni sabato/domenica praticamente perfetta con le vittorie di tutte le squadre dell’Agonistica, dall’U14 a Milan Futuro.
In particolare le prime due squadre, Milan Futuro e la Primavera, con le rispettive vittorie sono balzate in zona playoff e a pochi punti dalla vetta, con i ragazzi di mister Navarro che hanno anche una partita ancora da recuperare.
Un segnale importante di come il lavoro di Vincenzo Vergine e Jovan Kirovski, rispettivamente Responsabile del Settore Giovanile e Sport Development Director, stia portando risultati tangibili anche in termini di vittorie sul campo, oltre che nella crescita dei talenti protagonisti tra il Vismara e Milanello.
Qui nel dettagli i risultati del weekend:
Serie D: MILAN FUTURO-TRITIUM 3-0
Primavera 1: LAZIO-MILAN 0-1
Under 18: MILAN-CAGLIARI 2-3
Under 17: UDINESE-MILAN 3-4
Under 16: MILAN-MANTOVA 3-0
Under 15: MILAN-MANTOVA 7-0
Under 14: MILAN-FOLGORE CARATESE 8-1
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