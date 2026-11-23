News Settore Giovanile, i risultati del weekend: bel momento per le under rossonere

Dopo settimane ricche di vittorie nei derby di ogni categoria, il Settore Giovanile rossonero chiude un altro weekend lungo con un solo piccolo passaggio a vuoto: l’U18 di mister Antonelli ha perso in extremis il suo match contro il Cagliari, dopo una due giorni sabato/domenica praticamente perfetta con le vittorie di tutte le squadre dell’Agonistica, dall’U14 a Milan Futuro.

In particolare le prime due squadre, Milan Futuro e la Primavera, con le rispettive vittorie sono balzate in zona playoff e a pochi punti dalla vetta, con i ragazzi di mister Navarro che hanno anche una partita ancora da recuperare.

Un segnale importante di come il lavoro di Vincenzo Vergine e Jovan Kirovski, rispettivamente Responsabile del Settore Giovanile e Sport Development Director, stia portando risultati tangibili anche in termini di vittorie sul campo, oltre che nella crescita dei talenti protagonisti tra il Vismara e Milanello.

Qui nel dettagli i risultati del weekend:

Serie D: MILAN FUTURO-TRITIUM 3-0

Primavera 1: LAZIO-MILAN 0-1

Under 18: MILAN-CAGLIARI 2-3

Under 17: UDINESE-MILAN 3-4

Under 16: MILAN-MANTOVA 3-0

Under 15: MILAN-MANTOVA 7-0

Under 14: MILAN-FOLGORE CARATESE 8-1