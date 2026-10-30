Settore giovanile, il programma del weekend: Primavera in campo domani alle 13 a Monza
Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend delle squadre del settore giovanile rossonero: "Un nuovo fine settimana attende il Settore Giovanile rossonero con diversi appuntamenti importanti in trasferta. Riflettori puntati sulla Primavera femminile, reduce dalla quinta vittoria consecutiva e ancora in vetta alla classifica, chiamata ad affrontare la Roma. La Primavera maschile, fresca del successo per 2-1 contro il Catanzaro e del passaggio del turno in Coppa Italia, sarà invece impegnata sul campo del Monza, con l'obiettivo di ritrovare continuità nei risultati e risalire la classifica. Grande attesa anche per il Derby dell'Under 17, che domenica affronterà l'Inter in una sfida sempre speciale. Vittoria infrasettimanale anche per l'Under 18, che dopo il 2-1 sul campo del Lecce nel recupero della 5ª giornata farà visita al Cesena.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 31 OTTOBRE
PRIMAVERA MASCHILE: 9ª giornata, Monza-Milan, ore 13.00 - Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi
UNDER 11: Campionato, Franco Scarioni-Milan, ore 14.00 - Piccolo Stadio Scarioni 2
UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Torino-Milan, ore 15.00 - Campo Robaldo
UNDER 12: Campionato, Milan-MFA, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 10: Campionato, Milan-Vighignolo, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 9: Campionato, Frog Milano-Milan, ore 15.00 - C.S. Comunale Milano
UNDER 15 FEMMINILE: Campionato, Milan-Lumezzane, ore 16.00 - PUMA House of Football
UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Siziano-Milan, ore 16.00 - C.S. Pieve Emanuele
DOMENICA 1 NOVEMBRE
UNDER 11 FEMMINILE: Campionato, Milan-Rondò Dinamo, ore 10.30 - PUMA House of Football
PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, Roma-Milan, ore 12.00 - Centro Preparazione Olimpico G. Onesti
UNDER 18: 9ª giornata, Cesena-Milan, ore 14.00 - Campus Cesena Sport
UNDER 14: Campionato, Pro Vercelli-Milan, ore 14.00 - Comunale T. Tavano
UNDER 17: 8ª giornata, Inter-Milan, ore 15.00 - KONAMI Women & Talent Center".
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