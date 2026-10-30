Settore giovanile, il programma del weekend: Primavera in campo domani alle 13 a Monza

Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend delle squadre del settore giovanile rossonero

Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend delle squadre del settore giovanile rossonero: "Un nuovo fine settimana attende il Settore Giovanile rossonero con diversi appuntamenti importanti in trasferta. Riflettori puntati sulla Primavera femminile, reduce dalla quinta vittoria consecutiva e ancora in vetta alla classifica, chiamata ad affrontare la Roma. La Primavera maschile, fresca del successo per 2-1 contro il Catanzaro e del passaggio del turno in Coppa Italia, sarà invece impegnata sul campo del Monza, con l'obiettivo di ritrovare continuità nei risultati e risalire la classifica. Grande attesa anche per il Derby dell'Under 17, che domenica affronterà l'Inter in una sfida sempre speciale. Vittoria infrasettimanale anche per l'Under 18, che dopo il 2-1 sul campo del Lecce nel recupero della 5ª giornata farà visita al Cesena.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 31 OTTOBRE

PRIMAVERA MASCHILE: 9ª giornata, Monza-Milan, ore 13.00 - Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi

UNDER 11: Campionato, Franco Scarioni-Milan, ore 14.00 - Piccolo Stadio Scarioni 2

UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Torino-Milan, ore 15.00 - Campo Robaldo

UNDER 12: Campionato, Milan-MFA, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: Campionato, Milan-Vighignolo, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: Campionato, Frog Milano-Milan, ore 15.00 - C.S. Comunale Milano

UNDER 15 FEMMINILE: Campionato, Milan-Lumezzane, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Siziano-Milan, ore 16.00 - C.S. Pieve Emanuele

DOMENICA 1 NOVEMBRE

UNDER 11 FEMMINILE: Campionato, Milan-Rondò Dinamo, ore 10.30 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, Roma-Milan, ore 12.00 - Centro Preparazione Olimpico G. Onesti

UNDER 18: 9ª giornata, Cesena-Milan, ore 14.00 - Campus Cesena Sport

UNDER 14: Campionato, Pro Vercelli-Milan, ore 14.00 - Comunale T. Tavano

UNDER 17: 8ª giornata, Inter-Milan, ore 15.00 - KONAMI Women & Talent Center".