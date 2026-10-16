Settore giovanile, il programma del weekend: domani mattina in campo la Primavera
Il sito ufficiale del Milan riporta il programma di questo weekend della squadre del Settore Giovanile rossonero: "Nuovo fine settimana di impegni per il Settore Giovanile rossonero, atteso da numerosi appuntamenti tra sabato 17 e domenica 18 ottobre. Riflettori puntati sulle due formazioni Primavera: la maschile torna al PUMA House of Football per affrontare il Cagliari, mentre la femminile sarà impegnata in trasferta contro il Como 1907. Sabato spazio anche all'Under 17, che ospiterà il Padova, e alle categorie dell'attività di base. Domenica, invece, toccherà all'Under 18, attesa dal Bologna, e alle Under 15 femminile e Under 13, entrambe impegnate lontano da casa.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 17 OTTOBRE
PRIMAVERA MASCHILE: 7ª giornata, Milan-Cagliari, ore 11.00 – PUMA House of Football
UNDER 10: Campionato, Accademia Internazionale-Milan, ore 14.00 – C.S. Accademia Internazionale, Milano
UNDER 17: 5ª giornata, Milan-Padova, ore 15.00 – PUMA House of Football
UNDER 10 FEMMINILE: Campionato, Ausonia Academy-Milan, ore 15.30 – Via Carducci 10, Peschiera Borromeo (MI)
UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Milan-Milan Under 14, ore 16.00 – PUMA House of Football
UNDER 14: Campionato, Milan Under 17 Femminile-Milan, ore 16.00 – PUMA House of Football
UNDER 12: Campionato, Milan-Vigor Milano, ore 17.15 – PUMA House of Football
UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Milan-Real Trezzano, ore 17.15 – PUMA House of Football
PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata, Como 1907-Milan, ore 17.30 – Centro Sportivo SNEF Lambrone, Erba (CO)
DOMENICA 18 OTTOBRE
UNDER 15 FEMMINILE: Campionato, Atalanta-Milan, ore 10.00 – C.S. Pineta, Ciserano (BG)
UNDER 18: 7ª giornata, Bologna-Milan, ore 15.00 – Granarolo Youth Center, Crespellano (BO)
UNDER 13: Campionato, Pro Vercelli-Milan, ore 15.00 – Centro Sportivo Comunale, Balocco (VC)".
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